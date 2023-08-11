اليوم السابع
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حميميم: مقاتلات وطائرات مسيرة انتهكت الأجواء السورية 18 مرة فى يوم واحد

الجمعة، 11 أغسطس 2023 08:00 ص
حميميم: مقاتلات وطائرات مسيرة انتهكت الأجواء السورية 18 مرة فى يوم واحد الجيش السورى - أرشيفية
وكالات

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قال الأدميرال فاديم كوليت أن مقاتلات وطائرات مسيرة تابعة لما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خرقت المجال الجوى السورى 18 مرة في يوم واحد.

وقال الجنرال كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا إن منطقة التنف سجلت في يوم واحد 18 اختراقا للمجال الجوي السوري، وذلك بثلاثة أزواج من مقاتلات F-16، تبعتها أربعة أزواج من مقاتلات F-35، وزوج واحد من مقاتلات تايفون، وطائرتان مسيرتان متعددتا الأغراض من طراز MQ-1C.

وفي وقت سابق، اقتربت طائرتان مسيرتان من طراز MQ-9 وLEAP تابعة لـ "التحالف" الدولى بقيادة الولايات المتحدة، بشكل خطير من طائرة Su-35 تابعة للقوات الجوية الروسية في سماء سوريا.


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المجال الجوى السورى

MQ

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