حبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم 310 طرب حشيش فى العامرية بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت نيابة العامرية ثان بمجمع الدخيلة غرب الإسكندرية ، حبس 3 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاتجار وحيازة 310 طرب لمخدر الحشيش، بقصد الاتجار وترويجها علي عملائهم، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات التي وزنت 31 كيلو جراما مع استمرار حبس المتهمين .

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجله، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بمزاولة نشاطهم الاجرامي تخصص فى الاتجار وترويج مخدر الحشيش على عملائهم مُتخذبن من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحاً لمزاولة في ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين والقي القبض عليهم أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي 310 طرب لمخدر الحشيش وزنت 31 كيلو جراما ومبلغ مالى، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقروا بما جاء بالتحريات والضبط ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .



