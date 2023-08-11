جامعة طنطا تنظم قافلة طبية بقرية مشلة فى الغربية غدا

الغربية محمد طارق

تنظم جامعة طنطا قافلة طبية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ومحافظة الغربية، وذلك يوم السبت الموافق 2023/8/12، بقرية مشلة التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات.



وأكد الدكتور محمود ذكى أن القوافل التنموية الشاملة التى تنظمها الجامعة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا دعما للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تشهد تحقيق استفادة لكافة فئات المواطنين، مؤكدا أن المرحلة الثانية من المبادرة ستشهد تكثيف فى أنشطة القوافل من خلال الأنشطة الموجهة طبقا للاحتياجات الفعلية وقواعد البيانات التى يتم رصدها وإمداد الجامعة بها.



وأضاف أنه يتم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان وكدا صرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات التى تم توقيع الكشف الطبى عليها، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج الى تدخل جراحى الى مستشفيات الجامعة لإجراء الجراحة اللازمة.