اليوم السابع
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تونس وليبيا تؤكدان خلو المنطقة الحدودية بينهما من أي مهاجر غير شرعى

الجمعة، 11 أغسطس 2023 04:10 م
تونس وليبيا تؤكدان خلو المنطقة الحدودية بينهما من أي مهاجر غير شرعى المهاجرين غير الشرعيين
إيمان حنا

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أكدت تونس وليبيا خلو المنطقة الحدودية بين البلدين من أي مهاجر غير شرعي، بعد تكفل كل ‏منهما بإيواء مجموعة من المهاجرين العالقين عند الحدود منذ فترة.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية، أن تونس تكفلت بإيواء ‏العشرات من المهاجرين غير الشرعيين من بلدان مختلفة كانوا عالقين عند الحدود ‏التونسية الليبية، تبعاً لاتفاق وقع مع الجانب الليبي يقضي بتكفل البلدين بإيواء عدد من ‏المهاجرين العالقين.
 
‎وأوضحت هذه المصادر أن المنطقة الحدودية أصبحت شاغرة حالياً، وأن تونس شددت ‏المراقبة على الحدود.
 

اخبار تونس

تونس

الهجرة غير الشرعية

المهاجرين غير الشرعيين



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