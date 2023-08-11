تونس وليبيا تؤكدان خلو المنطقة الحدودية بينهما من أي مهاجر غير شرعى

إيمان حنا

أكدت تونس وليبيا خلو المنطقة الحدودية بين البلدين من أي مهاجر غير شرعي، بعد تكفل كل ‏منهما بإيواء مجموعة من المهاجرين العالقين عند الحدود منذ فترة.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية، أن تونس تكفلت بإيواء ‏العشرات من المهاجرين غير الشرعيين من بلدان مختلفة كانوا عالقين عند الحدود ‏التونسية الليبية، تبعاً لاتفاق وقع مع الجانب الليبي يقضي بتكفل البلدين بإيواء عدد من ‏المهاجرين العالقين.

‎وأوضحت هذه المصادر أن المنطقة الحدودية أصبحت شاغرة حالياً، وأن تونس شددت ‏المراقبة على الحدود.