تونس وليبيا تؤكدان خلو المنطقة الحدودية بينهما من أي مهاجر غير شرعى

أكدت تونس وليبيا خلو المنطقة الحدودية بين البلدين من أي مهاجر غير شرعي، بعد تكفل كل منهما بإيواء مجموعة من المهاجرين العالقين عند الحدود منذ فترة.
وأفادت وزارة الداخلية التونسية، أن تونس تكفلت بإيواء العشرات من المهاجرين غير الشرعيين من بلدان مختلفة كانوا عالقين عند الحدود التونسية الليبية، تبعاً لاتفاق وقع مع الجانب الليبي يقضي بتكفل البلدين بإيواء عدد من المهاجرين العالقين.
وأوضحت هذه المصادر أن المنطقة الحدودية أصبحت شاغرة حالياً، وأن تونس شددت المراقبة على الحدود.
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