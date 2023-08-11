توقعات بارتفاع صافى واردات الصين ودول آسيا من النفط لـ30 مليون برميل يوميا عام 2045

كتبت - مروة الغول

يتوقع ارتفاع صافي واردات الصين ودول آسيا والمحيط الهادئ الأخرى مجتمعة من النفط الخام والمتكثفات من نحو 22.5 مليون برميل/يوم في عام 2021 إلى ما يزيد عن نحو 30 مليون برميل/يوم في عام 2045 وذلك وفقا لتقريرالأزمة الروسية الأوكرانية وإنعكاساتها على تجارة النفط العالمية.

وتابع التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك "،يأتي ذلك على خلفية تزايد الطلب وتراجع الإمدادات المتوقع خلال تلك الفترة، بينما يتوقع ارتفاع الواردات الأوروبية بشكل طفيف لتصل إلى نحو 8.4 مليون برميل/يوميا في عام 2025 ، قبل أن تنخفض إلى نحو 6.6 مليون برميل/يوميا بحلول عام 2045، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الطلب المحلى.

وتظهر التوقعات أن منطقة الشرق الأوسط ستحقق أعلى معدل نمو في صافي الصادرات من النفط الخام والمتكثفات خلال فترة التوقعات حيث من المتوقع ارتفاعه من حوالي 15.7 مليون برميل/يوم في عام 2021 ليصل إلى حوالي 22.7 مليون برميل/يوم فى عام 2045 ،يستند هذا الارتفاع على الزيادة الكبيرة المتوقعة في الطلب على إمدادات دول أوبك، وما يقابل ذلك من ارتفاع في الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.