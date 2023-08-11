اليوم السابع
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توفير أراضٍ لإنشاء محطات رفع ومعالجة لمياه الشرب والصرف الصحى بقرى المنيا

الجمعة، 11 أغسطس 2023 04:36 م
توفير أراضٍ لإنشاء محطات رفع ومعالجة لمياه الشرب والصرف الصحى بقرى المنيا رئيس مركز سمالوط يتفقد عدداً من المواقع
المنيا - حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين خاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قري الريف المصري وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، بتوفير الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، تفقد سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، عدداً من المواقع المقترحة لإنشاء محطات رفع ومعالجة صرف صحي بقريتي (طرفا القبلية ـ إطسا البلد)، ومشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى سمالوط، حيث تم إجراء معاينة الموقع المقترح لإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية طرفا القبلية ومحطة المعالجة بساقية داقوف بالوحدة المحلية لقرية اسطال، إلى جانب تفقد الموقع المقترح لإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية إطسا البلد التابعة للوحدة المحلية لقرية البيهو، وكذلك معاينة الموقع المقترح لإنشاء محطة معالجة بعرب الزينة.

وأكد رئيس المركز على تقديم كل التسهيلات لتيسير إجراءات استلام المواقع المقترحة تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروعات، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية للارتقاء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المركز.
 
رئيس مركز سمالوط يتفقد عدداً من المواقع (1)
رئيس مركز سمالوط يتفقد عدداً من المواقع (1)

رئيس مركز سمالوط يتفقد عدداً من المواقع (2)
رئيس مركز سمالوط يتفقد عدداً من المواقع (2)

رئيس مركز سمالوط يتفقد عدداً من المواقع (3)
رئيس مركز سمالوط يتفقد عدداً من المواقع (3)
 
 
 

حياة كريمة

سمالوط

الصرف الصحى

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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