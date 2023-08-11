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تنسيق الجامعات 2023.. ترشيح الطلاب للكليات وفقا لآخر تعديل للرغبات

الجمعة، 11 أغسطس 2023 02:00 ص
تنسيق الجامعات 2023.. ترشيح الطلاب للكليات وفقا لآخر تعديل للرغبات السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق
كتب محمد صبحى

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أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى فرصة تعديل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى طوال الجدول الزمنى المعلن للمرحلة الأولى للتنسيق، مع الأخذ فى الاعتبار أن موقع التنسيق الإلكترونى يحتفظ بآخر نسخة تعديل للطلاب تم إدخالها على الموقع وبناء عليها يتم ترشيح الطلاب للكليات والمعاهد.
 
وتابع المشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن على طلاب الثانوية العامة التأنى فى كتابة الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى وتعديلها طوال أعمال المرحلة، مؤكدا أنه لا تعديل للترشيح للكليات والمعاهد بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.
 
وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء أمس الخميس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.
 
وأشار السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.
 
وصرح د. عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة؛ لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

 


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