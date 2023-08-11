تنسيق الجامعات 2023.. ترشيح الطلاب للكليات وفقا لآخر تعديل للرغبات

كتب محمد صبحى

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى فرصة تعديل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى طوال الجدول الزمنى المعلن للمرحلة الأولى للتنسيق، مع الأخذ فى الاعتبار أن موقع التنسيق الإلكترونى يحتفظ بآخر نسخة تعديل للطلاب تم إدخالها على الموقع وبناء عليها يتم ترشيح الطلاب للكليات والمعاهد.

وتابع المشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن على طلاب الثانوية العامة التأنى فى كتابة الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى وتعديلها طوال أعمال المرحلة، مؤكدا أنه لا تعديل للترشيح للكليات والمعاهد بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.