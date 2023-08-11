تفاصيل حملات السياحة والمصايف بالإسكندرية لمنع الإكراميات وتوعية المصطافين

الإسكندرية -أحمد الزغبى

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وبناء علي تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حملات علي شواطئ القطاع الشرقي والغربي بالمحافظة، للوقوف على الحالة العامة لها والاستماع إلى شكاوى وملاحظات الرواد والتصدي لأي مخلفات علي شواطئ المحافظة.

بدأت جولات الدكتور محمد عبد الرزاق بشواطئ البوريفاج، وقد تلاحظ أن مستأجر الشاطئ قد ترك مساحة رملية كبيرة بين مياه البحر والصف الأول للشماسي لاستغلال الرواد وفرض الإكراميات لتسكين الرواد في الصف الأول.

على إثر ذلك جرى إجبار العمال على رص الشماسي بطريقة متوازية لا تسمح لهم باستغلال الرواد، وتم توجيه إنذار إلى مستأجر الشاطئ، وكذلك شاطئ طاحونة المندرة، وتم توجيه إنذار إلى مستأجر الشاطئ بشأن نظافة الشاطئ كذلك شاطئ وانلي ، وشاطئ المندرة المجاني المخصص لذوي الهمم، وتم رصد مخالفة فرض إكراميات على رواد الشاطئ؛ حيث تم خصم ثلاثة أيام لكل عمال الشاطئ مع توجيه إنذار بالطرد في حالة تكرار المخالفة.

كما أجرى الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، مرورًا مفاجئًا على شاطئ النخيل، لإحكام السيطرة على الشاطئ بعد رصد فريق الإعلام والعلاقات العامة عدة شكاوى من فرض الإكراميات ورسوم على دورات المياه فى شاطئ النخيل.

وخلال المرور تم التأكد من الشكاوى وصحتها، وعلى الفور تم إرجاع المبالغ المحصلة دون وجه حق إلى الرواد، وفرض غرامة مالية على مستأجر الشاطئ، بتواجد مدير عام الإدارة العامة للمصايف ومدير عام الإدارة العامة للسياحة ورئيس قسم المتابعة ومجموعة من مفتشي ومراقبي الإدارة.

ووجه الدكتور محمد عبدالرازق بتوافر جميع وسائل السلامة والإنقاذ على شاطئ النخيل غرب المدينة والمتابعة المستمرة، مؤكدًا على المتابعة الميدانية والتواجد المكثف بشاطئ النخيل، للاطمئنان على التزام المستأجر والعمال بتنفيذ كل الاشتراطات التى وضعها الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ.

وشدد عبد الرازق على ضرورة تواجد وسائل الإنقاذ السريع "الجيت سكى" داخل المياه، وليس على الشاطئ، وكذلك تواجد رجال الإنقاذ داخل حرم البحر، بالإضافة إلى منع السباحة فى غير الأماكن المحددة للسباحة، وعدم التساهل فى هذه النقطة حتى لو اضطر الأمر إلى إخراج الرواد بالقوة حفاظًا على أرواحهم.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن تنفيذ أولي حملات اعرف حقك علي شواطئ القطاع الشرقي، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن المتابعة المستمرة علي شواطئ الإسكندرية لتحقيق أقصى درجات الإنضباط والإلتزام علي الشواطئ وبخاصة أيام الجمع حيث ارتفاع نسب الاشغال.

وقال" عبدالرازق"، إن حملة اعرف حقك هذا الموسم هى استمرار لنجاح حملات اعرف حقك التى بدأتها الإدارة المركزية منذ أربعة أعوام تقريبا وحققت نجاحا كبيرا فى توعية الرواد بحقوقهم وأصبحت طقس أساسي تمارسه الإدارة كل صيف.

وكانت أهم النقاط التى شدد عليها رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، هى التزام المستأجرين بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ وعدم إجبار الرواد علي دفع إكرامية إلا وسيتم توقيع غرامة طبقا لكراسة الشروط واذا تكررت المخالفة سيتم فسخ التعاقد، والتنبيه بالحفاظ علي نظافة دورات مياه الشواطئ والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، وعدم دفع أي مبالغ مالية، وشدد علي رفع القمامة من جميع الشواطئ على مدار اليوم والتأكيد علي انتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ، وكذاك ضرورة تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين وعمال الأبراج وكذلك التشديد علي المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد اللايف جاكت.

كما تم توعية الرواد بعدم الخضوع للابتزاز والاستغلال والتمسك بحقهم والإبلاغ الفورى عن أى مخالفة يتعرضون لها من خلال أرقامنا المسجلة علي بوابات الشواطئ، كما تم توعية الرواد بمجانية دورات المياه.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استعداد الإدارة الكامل لتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم عبر وسائل الاتصال المخصصة.



حملات السباحة والمصايف في الاسكندرية



حملات السياحة والمصايف في الاسكندرية_1



شواطئ الإسكندرية



