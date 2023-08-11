تعرف على كلية الزراعة بجامعة المنوفية

المنوفية – محمود شاكر

بدأت الدراسة في كلية الزراعة التابعة لجامعة المنوفية، في موقعها الحالي بمدينة شبين الكوم في أكتوبر عام 1942 كمعهد عالي زراعي، ثم صدر المرسوم الملكي رقم 92 في أغسطس عام 1950 بإنشاء جامعة إبراهيم باشا الكبير، والذى تضمن جعل المعهد العالي الزراعي بشبين الكوم نواة لكلية الزراعة بتلك الجامعة، والتي تغير اسمها في عام 1954 الى جامعة عين شمس، وفى نفس العام انتقلت الكلية إلى القاهرة.

وأعيد إقامة المعهد العالي الزراعي بنفس المبنى بشبين الكوم في عام 1958 ـ تابعا لوزارة التربية والتعليم، وفى عام 1969 تحول المعهد إلى كلية أخرى للزراعة تابعة لجامعة عين شمس، ثم تابعة لجامعة الزقازيق في عام 1974، ثم لجامعة طنطا في عام1975، وأخيراً لجامعة المنوفية في عام 1976 .

وكانت الدراسة بالكلية على مدى تاريخها الحديث لمدة أربع سنوات تنتهى بالحصول على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية " الإنتاج الزراعي العام " وذلك حتى عام 1980، إلى أن أدخل نظام التشعيب التخصصي عام 1978 ـ 1979 بالإضافة الى الشعبة الزراعية العامة .

وتهدف الدراسة في كلية الزراعة إلى تخريج أجيال من المهندسين الزراعيين على درجة عالية من الإلمام بالعلوم الزراعية المتخصصة وبأصول استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع قطاعات الإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني والتصنيع الغذائي والهندسة الزراعية واستصلاح الأراضي، وذلك حتى يتمكن الخريج من المساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد القومي وحل مشكلات البيئة وخدمة المجتمع.

وعن الأقسام العلمية التي تضمها الكلية "البساتين قسم الفاكهة والخضر والزينة، والنبات الزراعى بقسم النبات الزراعى وأمراض النبات واميكروبيولوجيا الزراعية، وقسم الحشرات الاقتصادية والحيوان الزراعى الحشرات الاقتصادية والحيوان الزراعى والإنتاج الحيواني وإنتاج الدواجن وإنتاج الأسماك، وقسم المحاصيل، وقسم الوراثة، وقسم علوم وتكنولوجيا الأغذية، وقسم علوم وتكنولوجيا الألبان، وقسم علوم الأراضى، وقسم الكيمياء الحيوية الزراعية، وقسم الاقتصاد الزراعى، وقسم الإرشاد الزراعى والمجتمع الريفى، وقسم الهندسة الزراعية، وقسم مبيدات الآفات .

وتهدف الكلية الى تهيئة بيئة جامعية ملائمة لنجاح الطالب و تطوير الأنشطة الطلابية وخدمات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الكلية للطلاب، وتطوير القدرات الإدارية والتنظيمية لكلية الزراعة جامعة المنوفية وتطويرها بما يتفق مع رؤيتها ورسالتها وغاياتها الاستراتيجية، وزيادة موارد التمويل الذاتى بما يحقق التوازنفي موازنة الكلية والاعتماد الكامل على الذات في تمويل أنشطة الكلية، وزيادة قدرة الكلية على المساهمة في التنمية الريفية وخدمة المجتمع والبيئة وتفعيل دور الوحدات ذات الطابع الخاص وتسويق خدمات الكلية التعليمية والبحثية والتطبيقية والاستشارية، وتطوير البحث العلمي والدراسات العليا، تقوية العلاقة بين الكليـــة وخريجيها، الحصول علي الاعتماد وتحقيق جودة البرامج الأكاديمية من خلال تطبيق معايير الاعتماد وضبط الجودة، تنمية الموارد البشرية للكلية من خلال تدريب القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين والعاملين، زيادة معدلات نقل واستخدام التكنولوجيا الناتجة من البحوث الأساسية والتطبيقية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الدراسات العليا بالكلية لدعم التنمية الاقتصادية، والتصدي للقضايا التي تواجه سكان المحافظة.