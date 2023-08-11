اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 أغسطس 2023 07:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على الخدمات التى تقدمها الإدارة العامة للعاديات والسلع السياحية

الجمعة، 11 أغسطس 2023 02:00 ص
تعرف على الخدمات التى تقدمها الإدارة العامة للعاديات والسلع السياحية وزارة السياحة والآثار
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتيح الإدارة العامة للعاديات والسلع السياحية بوزارة السياحة والآثار للمتعاملين معها طلب مجموعة من الخدمات نستعرضها في السطور التالية.. 
 
• استخراج ترخيص مؤقت لمحل العاديات والسلع السياحية.
• استخراج ترخيص دائم لمحل العاديات والسلع السياحية.
• استخراج ترخيص مؤقت بإقامة محل العاديات والسلع السياحية بصفة عرضية.
• استخراج بدل فاقد/ تالف لترخيص محل العاديات والسلع السياحية.
• تعديل بيانات ترخيص محل العاديات والسلع السياحية.
• إعادة فتح محل العاديات والسلع السياحية في حالة صدور قرار بالغلق الإداري.
• التنازل عن ترخيص محل العاديات والسلع السياحية.
• إخطار بوفاة المُرخص له.
• استخراج ترخيص مدير / مشرف محل العاديات والسلع السياحية.
• تجديد ترخيص مدير / مشرف محل العاديات والسلع السياحية.
• إلغاء ترخيص محل العاديات والسلع السياحية.

السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية

تراخيص السياحة

خطط النهوض بالسياحة



الموضوعات المتعلقة

وزير السياحة والآثار يناقش تعزيز التعاون المشترك مع سفير الهند بالقاهرة

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 08:24 م

وزيرا السياحة والآثار والبيئة يلتقيان لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين

الأحد، 06 أغسطس 2023 12:09 م

السياحة والآثار: أهرامات الجيزة مفتوحة للزيارة ولا صحة لغلقها جزئيا للتطوير

الخميس، 03 أغسطس 2023 05:29 م

أول جولة داخل مقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة.. معاون الوزير لـ"اليوم السابع": المبنى يتكون من 7 أدوار ويضم 78 قاعة اجتماع مجهزة على أعلى مستوى.. ونقل 1820 موظفا بعد تلقيهم تدريبات. فيديو

الخميس، 03 أغسطس 2023 02:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة