تعرف على الخدمات التى تقدمها الإدارة العامة للعاديات والسلع السياحية

كتب محمد أسعد

تتيح الإدارة العامة للعاديات والسلع السياحية بوزارة السياحة والآثار للمتعاملين معها طلب مجموعة من الخدمات نستعرضها في السطور التالية..

• استخراج ترخيص مؤقت لمحل العاديات والسلع السياحية.

• استخراج ترخيص دائم لمحل العاديات والسلع السياحية.

• استخراج ترخيص مؤقت بإقامة محل العاديات والسلع السياحية بصفة عرضية.

• استخراج بدل فاقد/ تالف لترخيص محل العاديات والسلع السياحية.

• تعديل بيانات ترخيص محل العاديات والسلع السياحية.

• إعادة فتح محل العاديات والسلع السياحية في حالة صدور قرار بالغلق الإداري.

• التنازل عن ترخيص محل العاديات والسلع السياحية.

• إخطار بوفاة المُرخص له.

• استخراج ترخيص مدير / مشرف محل العاديات والسلع السياحية.

• تجديد ترخيص مدير / مشرف محل العاديات والسلع السياحية.

• إلغاء ترخيص محل العاديات والسلع السياحية.