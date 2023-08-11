تعرف على الخدمات التى تقدمها الإدارة العامة للعاديات والسلع السياحية

تتيح الإدارة العامة للعاديات والسلع السياحية بوزارة السياحة والآثار للمتعاملين معها طلب مجموعة من الخدمات نستعرضها في السطور التالية..
• استخراج ترخيص مؤقت لمحل العاديات والسلع السياحية.
• استخراج ترخيص دائم لمحل العاديات والسلع السياحية.
• استخراج ترخيص مؤقت بإقامة محل العاديات والسلع السياحية بصفة عرضية.
• استخراج بدل فاقد/ تالف لترخيص محل العاديات والسلع السياحية.
• تعديل بيانات ترخيص محل العاديات والسلع السياحية.
• إعادة فتح محل العاديات والسلع السياحية في حالة صدور قرار بالغلق الإداري.
• التنازل عن ترخيص محل العاديات والسلع السياحية.
• إخطار بوفاة المُرخص له.
• استخراج ترخيص مدير / مشرف محل العاديات والسلع السياحية.
• تجديد ترخيص مدير / مشرف محل العاديات والسلع السياحية.
• إلغاء ترخيص محل العاديات والسلع السياحية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة