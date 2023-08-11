تحذيرات من اقتراب إعصار قوى للغاية من جزيرة يابانية

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حذر مسئولو وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من التطور السريع لإعصار قوى للغاية وتحركه تجاه الشمال فوق المحيط الهادى، مع توقعات بهبوب رياح شديدة وحدوث أمواج عالية وانهيارات أرضية فى جزيرة "أوجاساوارا" اليابانية غدا /السبت/.



وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - إن الإعصار تحرك بداية من الساعة الـ 6 مساء اليوم /الجمعة/ (بالتوقيت المحلى للبلاد) فى الاتجاه الشمال الغربى ناحية اليابان.



ووفقًا للوكالة، بما إنه لم يتم تحديد مسار الإعصار بعد، فإنه قد يقترب من شرق اليابان وغربها تقريبا يوم /الثلاثاء/ المقبل، ما دفع المسئولين مطالبة الأشخاص بمواكبة والإطلاع على التطورات.



ويتطور الإعصار بسرعة غير متوقعة، حيث انخفض الضغط الجوى المركزى من 980 إلى 940 هيكتوباسكالًا خلال 24 ساعة حتى صباح اليوم.