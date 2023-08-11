وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، الجمعة - أن دول المحيطين الهندي والهادئ الأربع، وهم جزء من إطار التعاون المعروف باسم الرباعية، سيجرون تدريبات مشتركة تشمل تدريبات بحرية والدفاع جوي حتى 21 أغسطس في ميناء سيدني وقبالة الساحل الشرقي لأستراليا بمشاركة حوالي ألفي فرد من بينهم حوالي 170 فردا يابانيا.