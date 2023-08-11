بايدن يصف اقتصاد الصين بالقنبلة الموقوتة.. وبلومبرج: تصريحاته احتوت على مغالطات

كتبت ريم عبد الحميد

انتقد الرئيس الأمريكى جو بايدن المشكلات الاقتصادية للصين، ووصفها بالقنبلة الموقوتة، فى تصريحات قالت عنها شبكة بلومبرج إنها تحتوى على أخطاء كبرى حول ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.

وقالت بلومبرج أن بايدن أشار إلى قادة الحزب الشيوعى فى الصين بأنهم أشخاص سيئون، فيما اعتبرت أنه أحدث هجوم له ضد حكومة الرئيس شى جين بينج حتى فى الوقت الذى تسعى فيه إدارته إلى تحسين العلاقات مع بكين.

وجاءت تصريحات بايدن خلال فعالية لجمع التبرعات السياسية فى ولاية يوتا، أمس الخميس، وقال خلالها إن الصين كانت فى متاعب لأن نموها تباطأ ولديها أعلى معدل بطالبة. كما هاجم مبادرة الحزام والطريق التى أطلقها الرئيس شى، مشيرا إلى انها تعتمد على الديون.

ونقلت بلومبرج عن جوزيف جريجورى ماهونى، أستاذ السياسة والعلاقات الدولية فى شنغهاى، قوله إن بكين لن ترد على الأرجح على انتقادات بايدن الأخيرة، وأشار إلى أنها تعلم أن بايدن سيلجأ بشكل متزايد إلى تكتيكات "صافرة الكلب" المناهضة للصين لحشد الدعم الشعبى فى الداخل.