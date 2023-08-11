أكرم القصاص: قبائل سيناء لها دور محورى فى نجاحات الحرب ضد الإرهاب.. فيديو

كتب محمد شرقاوى

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، إن قبائل سيناء لها دور محورى فى النجاحات التى تحققت في الحرب ضد الإرهاب، مضيفا أن قبائل سيناء لهم دول فى مواجهة الإرهاب لانهم كانوا متضررين ضرر مباشر، ولديهم إدراك بما يفعله دعم الإرهاب فى القنوات والمنصات الخارجية.

وأضاف "القصاص" خلال مداخلة هاتفية للقناة الأولى المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يتأخر على مدى السنوات الماضية في تنمية سيناء، مشيرًا إلى حجم ما تم انفاقه فى بناء المدن ومحطة تنقية المياه وزراعة 500 ألف فدان.

وأوضح أن سيناء على مدى عقود كانت تطالب بأن تكون جزءًا من التعمير، ووجود مجتمعات قابلة للتنوع، مشيرا إلى أن أنفاق قناة السويس التى ربطت سيناء بالمحافظات وفر وقت وجهد كبير وتدعم التنمية فى أرض الفيروز، كما أن ابناء سيناء شركاء في مجابهة الإرهاب، ولذا نجد الرئيس السيسى يوجه لهم الشكر فى كل محفل على دورهم، متابعًا: ابناء سيناء على العهد فى تأمين سيناء.

وأشار إلى أن دور أبناء سيناء فى المسلسلات حقيقى، فهم لم يتأخروا فى دعم الأجهزة الأمنية خلال عمليات مكافحة الإرهاب، وكان الأمر بمثابة دفاع عن أنفسهم ودفاع عن الوطن، مستطردًا: ابناء سيناء لعبوا دورا كبيرا فى حرب 1973، وهناك أبطال كثيرين من سيناء حصلوا على نجمة سيناء، واليوم هناك حروب كثيرة فى سيناء مدعومة من الخارج، ولكن أهالى سيناء تصدت لها.

وأختتم "القصاص" تصريحاته قائلاً: أهالى سيناء لهم دور كان فى غاية الأهمية مع الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب، وتم توثيق بطولاتهم دراميًا، نظرًا لأن المواجهة مع الإرهاب كانت مواجهة مهمة جدًا".