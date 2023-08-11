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انطلاق أولى فعاليات البرنامج القيادى لتدريب الفتيات "ريحانة" فى بنى سويف

الجمعة، 11 أغسطس 2023 09:16 م
انطلاق أولى فعاليات البرنامج القيادى لتدريب الفتيات "ريحانة" فى بنى سويف المشاركات بالبرنامج
بنى سويف هانى فتحى

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انطلقت أولى فعاليات البرنامج القيادى لتدريب الفتيات "ريحانة" ببنى سويف، بتنفيذ ورش تثقيفية بمركز شباب صلاح سالم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وهشام الجبالى مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف وناصر رمضان وكيل المديرية للشباب.
 
ناقشت الورشة التثقيفية عدد من المحاور الهامة التي تخص الفتاه ومنها ( فن الإتيكيت، التغذية، ريادة الأعمال، القيادة النسوية، الجوانب الصحية للفتيات، التغذية السليمة، الحقوق القانونية للفتاه)،  تحت إشراف منسق وحدة ريحانة بالمحافظة غادة شحاتة وبحضور الفتيات كوادر ريحانة  تغريد حمدي ، روضة احمد ،جنا هاني ،حبيبة علي، كارين هاني  .
 
 
كما تضمنت الفعاليات توعية الفتيات ومحاربة بعض العادات والتقاليد الصحية الخاطئة وكيفية اعتماد أساليب التغذية السليمة والحقوق القانونية للفتيات والتدريب علي أساليب الإتيكيت 

 


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