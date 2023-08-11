انطلاق أولى فعاليات البرنامج القيادى لتدريب الفتيات "ريحانة" فى بنى سويف

ناقشت الورشة التثقيفية عدد من المحاور الهامة التي تخص الفتاه ومنها ( فن الإتيكيت، التغذية، ريادة الأعمال، القيادة النسوية، الجوانب الصحية للفتيات، التغذية السليمة، الحقوق القانونية للفتاه)، تحت إشراف منسق وحدة ريحانة بالمحافظة غادة شحاتة وبحضور الفتيات كوادر ريحانة تغريد حمدي ، روضة احمد ،جنا هاني ،حبيبة علي، كارين هاني .

كما تضمنت الفعاليات توعية الفتيات ومحاربة بعض العادات والتقاليد الصحية الخاطئة وكيفية اعتماد أساليب التغذية السليمة والحقوق القانونية للفتيات والتدريب علي أساليب الإتيكيت