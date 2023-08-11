اليوم السابع: إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الاثنين

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الاثنين.

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إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الاثنين.. انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة «العربية والأجنبية» اليوم



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