اليوم السابع
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الجمعة، 11 أغسطس 2023 07:21 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المسيّرة فى إنيرجودار لم تهدد محطة زابوروجيه

الجمعة، 11 أغسطس 2023 05:00 ص
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المسيّرة فى إنيرجودار لم تهدد محطة زابوروجيه حرب روسيا وأوكرانيا
وكالات

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ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، أن المسيّرة التي تم اعتراضها يوم 9 أغسطس في مدينة إنيرجودار، لم تهدد سلامة محطة زابوروجيه النووية.

وأوضحت الوكالة في بيان صحفي أن "محطة الطاقة النووية أبلغت خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه في 9 أغسطس، شوهدت طائرة مسيّرة وتم اعتراضها في إنيرغودار".

وأضاف البيان: "لم يكن لهذا الهجوم أي تأثير على سلامة المحطة".

كما أشار خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنهم "لم يسمعوا أو يلاحظوا أي خلل في المحطة".

وتم اعتراض هجوم أوكراني بطائرة مسيرة يوم 9 أغسطس، في إنيرغودار، فيما كانت تتحرك في اتجاه محطة زابوروجيه.

هذا وقد ذكر جهاز الأمن الروسي، بأن قوات كييف حاولت استهداف منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك في محطة زابوروجيه للطاقة الكهروذرية باستخدام مسيرة، في حين صدت الدفاعات الروسية، الطائرة المسيّرة، حيث كانت تتجه نحو محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وتقع محطة زابوروجيه قرب مدينة إنيرغودار، على الضفة الشرقية لنهر دنيبر، حيث تعتبر أكبر محطة للطاقة الكهرذرية في أوروبا من حيث عدد المفاعلات والطاقة التي تولدها.

وتضم المحطة 6 مفاعلات بطاقة 1 غيغاواط لكل منها، حيث أصبحت في أكتوبر 2022 تابعة للحكومة الروسية، بموجب مرسوم أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أعقاب انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا.


روسيا واوكرانيا

اوكرانيا

روسيا

موسكو

كييف

إنيرجودار

زابوروجيه



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