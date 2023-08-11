النيابة العامة تنشر وصايا العدل فى القرآن الكريم

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

نشرت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك الحلقة الرابعة من ضمن حلقات ميثاق العدلة التى بدأت نشرها منذ أيام على صفحاتها الرسمية والتى تضمنت وصايا الله عز وجل فى القرآن الكريم عن العدل وكيفية تطبيقه.

ونصت رسالة النيابة العامة فى المنشور على الفيس بوك يقول الله عز وجل فى محكم آياته:

أعوذُ باللهِ مِنَ الشَّيطان الرَّحِيم

**يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ؟ (ص: ٢٦)

**إنَّ اللَّهَ يَأْمَرَكُمْ أَن تُؤدُّوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعذل

[النساء: ٥٨]

**ولا يجرمنكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إِنَّ الله خبير بما تعملون [المائدة: (٨)

يذكر أن النيابة العامة بإشراف المستشار حماده الصاوي النائب العام احدث تطورا هائلا فى الناحية الانشائية او الفنية بمقار النيابة العامة فضلا عن إطلاق اول استراتيجية وطنية للتحول الرقمى للنيابة العامة.

وعددت النيابة العامة من وسائل التواصل مع المواطنين والمبلغين من خلال إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال التواصل المباشر، فضلا عن التصدى للعديد من جرائم التعدى على مبادئ الأسرة المصرية.

ونادت النيابة العامة فى أكثر من موضوع المشرع المصري لضرورة الإنتباه وسد بعض الثغرات التشريعية أو تغليظ بعد العقوبات لتحقيق الردع العام.