اليوم السابع
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الجمعة، 11 أغسطس 2023 07:21 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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المدعى الفيدرالى الأمريكى يقترح محاكمة عاجلة لترامب فى قضية اقتحام الكابيتول

الجمعة، 11 أغسطس 2023 06:00 ص
المدعى الفيدرالى الأمريكى يقترح محاكمة عاجلة لترامب فى قضية اقتحام الكابيتول الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب
وكالات

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اقترح المدعى العام الأمريكى الفيدرالى، جاك سميث، التي يترأس التحقيقات مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بدء المحاكمة في قضية اقتحام مبنى الكابيتول في 2 يناير.

وجاء في وثائق المحكمة: "تقترح الحكومة بدء إجراءات المحاكمة في 2 يناير 2024. وذلك على خلفية المصلحة الجادة للمجتمع في محاكمة عاجلة".

وندد ترامب، في وقت سابق بإجراءات قضائية عدة تطاله وتهدد مصير حملته الانتخابية، واعتبر أن المثول أمام المحاكم سيبعده عن الحملة لفترات طويلة عام 2024.

ويذكر أنه في 6 يناير 2021، اقتحم الآلاف من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، مقر السلطة التشريعية في البلاد في محاولة لمنع أعضاء الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وألقت السلطات القبض على أكثر من ألف شخص منذ الهجوم على مبنى الكابيتول، وقد صدرت أحكام بالسجن بحقّ ما يقرب من 300 منهم.


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