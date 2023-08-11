الكهرباء: تركيب 2 مليون و680 ألف عداد كودى للمبانى المخالفة حتى الآن

كتيت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، انتهت من تنفيذ 2 مليون 680 ألف عداد كودى للمبانى العشوائية والمخالفة، لافتاً إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 2 مليون 700 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء تلقت 3 ملايين و250 ألف طلب تحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع حتى 9 مايو الماضى، موضحاً أن السبب فى زيادة عدد الطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية هو تكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائي والمرور شهريا على مستخدمى نظام الممارسة لضمان اﻻنتظام فى السداد.

وقال المصدر إن الوزارة تستهدف خفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء من خلال عدة محاور، أهمها تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، وتكثيف حملات ضبط سارقي التيار، وتغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي، لافتا إلى أن الهدف من خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد هو الحفاظ على جودة التغذية الكهربائية، وتأمين الشبكة القومية من التعديات عليها الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى.