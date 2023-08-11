الكشف على 640 مريضا خلال قافلة طبية بزفتى

الغربية مصطفى عادل

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية نتائج القافلة الطبية، متعددة التخصصات، والتي يتم تنفيذها على مدار يومين متتاليين في قرية كفر حانوت، بمركز زفتى ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، والتي نظمتها مديرية الصحة بالغربية.

وأكد المحافظ على حرص المحافظة على تنفيذ ونشر القوافل الصحية بمختلف مراكز المحافظة لضمان تقديم الخدمة الطبية المجانية للفئات الأولى بالرعاية وخاصة في قرى حياة كريمة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية التنمية البشرية لأهالي القرى والتي من أهم عناصرها الصحة العامة والتمتع بصحة جيدة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في الريف وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 640 مريضا في مختلف التخصصات من (باطنة، أطفال، عظام، جلدية، نساء، جراحة، مسالك، تنظيم أسرة وطب أسنان) بالمجان، كما تم عمل 87 تحليل دم، 69 تحليل طفيليات و19 أشعة كما تم عمل 8 ندوات تثقيفية لأكثر من 273 مواطنا وتحويل 9 حالات لمستشفى زفتى والمنشاوي العام لاستكمال الفحوصات اللازمة لإجراء بعض الجراحات وجاري متابعة الحالات من قبل خدمة المواطنين بالمديرية.

جدير بالذكر أنه تم تنظيم 156 قافلة طبية متنوعة حتى الآن لقرى مركز زفتى خلال المرحلة الأولى منذ انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك لتوفير الخدمة الطبية لأهالي قرى مركز زفتى.

وذلك بالتزامن مع تطوير وإنشاء جديد لوحدات ومراكز طب الأسرة بالمركز وعددها 25 مشروعا تم الانتهاء من 13 مشروعا وجاري العمل في 12 مشروع إنشاء جديد بإجمالي نسبة تنفيذ 91.4 %.