الفريق أسامة ربيع: هيئة قناة السويس تمكنت من تحويل أزمة فيروس كورونا إلى منحة

كتبت هند مختار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هيئة قناة السويس تمكنت من تحويل أزمة فيروس كورونا إلى منحة، حيث اتخذت حلولًا مبتكرة وحوافز للشركات العالمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وتابع فى مقطع فيديو نشره مركز معلومات مجلس الوزراء أنه بفضل هذه الجهود الإيجابية، تم دفع خطوط تجارية جديدة إلى القناة من الساحل الشرقي الأمريكي وغرب أوروبا وغيرها.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الأزمة الروسية الأوكرانية ليس لها تأثير على حركة التجارة، مما يعزز دورها كممر تجاري رئيسي في العالم، وهذه الخطوط التجارية الجديدة تمثل فرصًا كبيرة لتنمية الاقتصاد المصري وزيادة الواردات المالية.