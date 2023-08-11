اليوم السابع
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العلمين تشهد إقامة أكبر حدث لسباقات السيارات الأسبوع المقبل

الجمعة، 11 أغسطس 2023 12:13 م
العلمين تشهد إقامة أكبر حدث لسباقات السيارات الأسبوع المقبل مدينة العلمين
كتبت : أمانى سمير

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تستعد مدينة العلمين لإقامة أكبر حدث لسباق السيارات على حلبة  One Eleven ضمن فعاليات مهرجان "العالم علمين" لعام 2023 الأسبوع المقبل على مدار ثلاثة أيام .
 
وتعد هذه الحلبة أحدث حلبات سباقات الكارتينج فى مصر والمعتمدة من نادى السيارات والرحلات المصرى، حيث يتم إعدادها لتكون حلبة سباقات كارتينج إقليمية ودولية معتمدة من الاتحاد الدولى وبالتعاون والشراكة مع الحلبات المعتمدة من النادى فى مصر.
 
وسوف يتم بدء التشغيل الجزئى والذي منة المنتظر أن يستقطب شريحة كبيرة من عشاق سياقات السيارات، من مختلف البلدان ولكل محبي السباقات محليا ودوليا.

مدينة العلمين

سباق السيارات

حلبة One Eleven

مهرجان العالم علمين

حلبات سباقات الكارتينج

العالم علمين



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