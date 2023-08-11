اليوم السابع
Ads
السبت، 12 أغسطس 2023 12:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عربية

العراق: غلق باب الترشيح للانتخابات المحلية 13 أغسطس الجارى

الجمعة، 11 أغسطس 2023 10:05 م
العراق: غلق باب الترشيح للانتخابات المحلية 13 أغسطس الجارى انتخابات
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، اليوم الخميس، غلق باب الترشيح لانتخابات مجلس المحافظات فى 13 أغسطس الجارى، مشيرة إلى أن استكمال الترشيح ستتبعه عملية تدقيق تستمر 15 يوماً.

وقال رئيس الفريق الإعلامى لمفوضية الانتخابات عماد جميل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المفوضية فتحت أمام الراغبين بالترشيح لانتخابات مجالس المحافظات الباب من تاريخ 15 يوليو الماضى وسيتم غلقه بنهاية الدوام الرسمى ليوم 13 آب الجاري".


وأضاف، أنه "بعد غلق باب الترشيح ستكون هناك فترة 15 يوماً للتدقيق بأسماء المرشحين من ناحية موقفهم القانونى من إجراءات المساءلة والعدالة وشهاداتهم ونزاهتهم وموقفهم الأمني".


وأعلنت مفوضية الانتخابات فى وقت سابق تسجيل 50 تحالفاً وإجازة 296 حزباً للمشاركة فى الانتخابات المقررة نهاية العام الجارى قبل إغلاق باب تقديم طلبات الكيانات والتحالفات والأحزاب للمشاركة فى الانتخابات.


انتخابات

العراق

أخبار العراق

بغداد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة