اليوم السابع
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الجمعة، 11 أغسطس 2023 05:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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العثور على جثة عامل وزوجته داخل منزلهما بقنا

الجمعة، 11 أغسطس 2023 04:49 م
العثور على جثة عامل وزوجته داخل منزلهما بقنا اسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الجمعة، على جثة عامل وزوجته، داخل منزلهما بقرية بهجورة بنجع حمادى شمالي قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بالعثور على جثة عامل وزوجته داخل منزلهما بقرية بهجورة بنجع حمادى، وتبين العثور على جثة صموئيل.ف، 88 عاما ، وزوجته جملات.م، 78 عاما، داخل منزلهما بقرية بهجورة.
 
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفي فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.
 
 
 
 
 

 
 
 

 


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