العثور على جثة عامل وزوجته داخل منزلهما بقنا

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بالعثور على جثة عامل وزوجته داخل منزلهما بقرية بهجورة بنجع حمادى، وتبين العثور على جثة صموئيل.ف، 88 عاما ، وزوجته جملات.م، 78 عاما، داخل منزلهما بقرية بهجورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفي فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.