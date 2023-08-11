الصين تعلن كشف عميل خطير لـCIA.. بكين: قدم معلومات حساسة لأمريكا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن وكالة التجسس المدنى فى الصين قد كشفت عميلاً، يحمل الجنسية الصينية، والذى يُزعم أنه قدم معلومات عسكرية حساسة للولايات المتحدة، فيما وصفته الشبكة بالحلقة الأحدث فى سلسلة من اتهامات التجسس العلنية المتبادلة بين واشنطن وبكين.

وقالت وزارة الأمن الداخلى الصينية فى بيان اليوم الجمعة، إن المشتبه به الذى تم تحديد هويته بلقبه، تسنج، عمل فى مجموعة صناعية عسكرية صينية، لم يتم تحديدها، فى منصب منحه وصولا إلى معلومات سرية حساسة.

وأضافت الوزارة أن تسينج البالغ من العمر 52 عاما، تم إرساله من قبل شركته لتقديم دراساته فى إيطاليا. وأثناء وجوده هناك، تم التواصل معه من قبل أحد مسئولى السفارة الأمريكية، وأنشأ معه علاقة وثيقة بشكل تدريجى من خلال أنشطة شملت حفلات عشاء ومشاهدة حفلات الأوبرا، وفقا للبيان.

وقالت الوزارة الصينية أن التواصل بينهما تعمق، وكشف المسئول الأمريكى عن أنه عميل للسى أى إيه. وعُرض على تسنج أموالا طائلة وهجرة له ولعائلته إلى الولايات المتحدة فى مقابل معلومات حساسة عن الجيش الصينى.

وذكر البيان أن تسنج وقع اتفاق تجسس مع الولايات المتحدة وتلقى تقييما وتدريبا.

وقبل إنهاء دراساته، عاد تسينج إلى الصين، والتقى بعميل السى أى إيه عدة مرات، وقدم قدر كبير من المعلومات الاستخباراتية الأساسية، بحسب البيان.

وقالت الصين إنها اتخذت إجراءات إجبارية ضد تسنج بعد الحصول على أدلة على أنشطته الاستخباراتية فى تحقيق. وتم تسليم القضية إلى الإدعاء للمراجعة وإصدار لائحة الاتهام.

وتقول "سى إن إن" إن إعلان الصين عن كشف عميل مزعوم للسى أى إيه جاء بعد أسبوع من اعتقال اثنين من البحارة العاملين بالبحرية الأمريكية فى كاليفورنيا لمزاعم تقديمهما معلومات عسكرية أمريكية حساسة لمسئولى الاستخبارات الصينية.