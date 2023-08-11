السيطرة على حريق محدود بمحل فى منطقة البياضية شرق الأقصر دون مصابين

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، اليوم الجمعة، فى السيطرة على حريق محدود نشب داخل أحد محلات البقالة في مدينة البياضية، دون مصابين أو خسائر بشرية، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب حريق محدود فى أحد محلات البقالة بالقرب من مسجد الذهبي بوسط مدينة البياضية، وانتقلت على الفور سيارتى إطفاء لموقع الحريق والتى نجحت فى السيطرة على النيران قبل امتدادها للمحلات والمنازل المجاورة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، انقلاب سيارة ملاكى على كوبرى قرية النمسا، مما أسفر عن إصابة 4 مواطنين بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث لانقلاب سيارة ملاكى أعلى كوبرى قرية النمسا بالمدينة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وتبين إصابة 4 مواطنين فى الحادث، وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.