وأشارت الدفاع الروسية - في بيان مقتضب اليوم الجمعة، إلى إسقاط هذه الطائرة المسيرة بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية وتحطمها في منطقة غابات غربي مدينة موسكو، مبرزة عدم وقوع إصابات أو أضرار.

من جانبه، ذكر عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، أن طائرة مسيرة حاولت التحليق فوق العاصمة وجرى إسقاطها بواسطة الدفاع الجوي، نافيا وقوع إصابات.

وأضاف سوبيانين: "لم يصب أحد بأذى عندما سقط الحطام في منطقة جسر (كاراميشيفسكايا) ولا توجد أضرار جسيمة بالجسر وخدمات الطوارئ في الموقع".