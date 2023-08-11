اليوم السابع
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الجمعة، 11 أغسطس 2023 05:25 م
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الداخلية تكشف حقيقة ممارسة شخص السحر داخل مسجد

الجمعة، 11 أغسطس 2023 04:57 م
الداخلية تكشف حقيقة ممارسة شخص السحر داخل مسجد حملة أمنية - ارشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

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كشفت مديرية أمن القاهرة باشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال السحر والشعوذة داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة.
 
عقب تقنين الإجراءات - بناءً على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة - أمكن ضبط المتهم وأقر بقيامه بالرقية الشرعية لإحدى السيدات بناءً على طلبها دون مقابل .
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

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