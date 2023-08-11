الداخلية تضبط هيروين وحشيش في حملات أمنية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

وجهت مديرية أمن القاهرة حملات مكبرة باستهداف الخارجين عن القانون بناء على توجيهات اللواء أشرف الجندي مدير الأمن.

ونجح رجال المباحث - بناءً على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة - في ضبط (4 أشخاص – مقيمين بمحافظة الغربية ) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الشروق .. وبحوزتهم ( كمية من مخدر الهيروين) .

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام) بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.