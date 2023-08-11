اليوم السابع
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الداخلية تضبط هيروين وحشيش في حملات أمنية بالقاهرة

الجمعة، 11 أغسطس 2023 11:45 ص
الداخلية تضبط هيروين وحشيش في حملات أمنية بالقاهرة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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وجهت مديرية أمن القاهرة حملات مكبرة باستهداف الخارجين عن القانون بناء على توجيهات اللواء أشرف الجندي مدير الأمن.
 
ونجح رجال المباحث - بناءً على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة - في ضبط (4 أشخاص – مقيمين بمحافظة الغربية ) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الشروق .. وبحوزتهم ( كمية من مخدر الهيروين) .
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام) بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.  
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

الاجهزة الامنية

هيروين وحشيش

مواد مخدرة

حملات امنية



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