اليوم السابع
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الداخلية تداهم 5 مصحات غير مرخصة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية

الجمعة، 11 أغسطس 2023 11:44 ص
الداخلية تداهم 5 مصحات غير مرخصة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بناء على توجيهات اللواء شريف روؤف مساعد وزير الداخلية  بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية والجهات المعنية بحملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الإسماعيلية.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط  (5) مراكز لعلاج الإدمان.. كما تم ضبط (المشرفين على تلك المراكز).. وقد تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص –عدم وجود موافقات من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص – عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى).
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق. 
 
 

الاجهزة الامنية

مصحات علاجية

بدون ترخيص

أمن الاسماعيلية



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