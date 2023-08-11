الداخلية تداهم 5 مصحات غير مرخصة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

شنت الإدارة العامة ل مكافحة المخدرات بناء على توجيهات اللواء شريف روؤف مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية والجهات المعنية بحملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط (5) مراكز لعلاج الإدمان.. كما تم ضبط (المشرفين على تلك المراكز).. وقد تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص –عدم وجود موافقات من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص – عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.