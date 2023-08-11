اليوم السابع
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الخزانة الأمريكية: عقوبات جديدة ضد روسيا تستهدف 4 أفراد وكيان واحد

الجمعة، 11 أغسطس 2023 05:15 م
الخزانة الأمريكية: عقوبات جديدة ضد روسيا تستهدف 4 أفراد وكيان واحد الخزانه الامريكيه
وكالات

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فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على روسيا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية اليوم الجمعة دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات الجديدة ضد روسيا تستهدف 4 أفراد وكيان واحد.

وطالب الكرملين المملكة المتحدة ودول أخرى بإلغاء تجميد الأصول الأجنبية الروسية "دون أي شروط"، حيث يضغط الحلفاء الغربيون لأوكرانيا على موسكو بشأن الصراع.

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها قاموا بمنع أو مصادرة أصول بقيمة 58 مليار دولار يملكها أو يسيطر عليها الروس الخاضعون للعقوبات في العام الماضي، في محاولة للتأثير على الاقتصاد الروسي.

 

 


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