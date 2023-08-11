وأضافت الوزارة -في بيان لها اليوم- أنها تسلّمت اليوم كتابًا من وزارة العدل يتضمّن التقرير الذي أعدته "لجنة معالجة قضية اللبنانيين المفقودين والمعتقلين في السجون السورية"، والذي وجه في العام 2008 إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس النيابي.

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة لحل قضية المفقودين اللبنانيين والمخفيين قسرياً فور اعتماد آلية تنفيذية أممية لمعالجة هذه القضية المزمنة.