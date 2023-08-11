الخارجية الروسية: ملتزمون بعدم جواز الحرب النووية ولا يوجد رابح فى هذه الحرب

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أكدت روسيا أنها ملتزمة بعدم جواز الحرب النووية وتنطلق من حقيقة أنه لا يوجد رابحون فى هذه الحرب النووية، مشيرة فى ذات الوقت إلى أنها ستفعل كل ما هو ضرورى لحماية أمنها القومى وسيادتها.

وقال مصدر بالخارجية الروسية - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم /الجمعة/ - "إن الردع المضمون للخصم المحتمل من القيام بعدوان على روسيا أو حلفائها هو أحد أعلى أولويات الدولة ولدى قيادتنا التزام راسخ بمبدأ عدم جواز استخدام الأسلحة النووية، حيث لا يمكن أن يكون هناك رابحون فى مثل هذه الحرب ولا ينبغى إطلاق العنان لها"، مشددا على أن بلاده تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنها القومى وسلامة أراضيها وسيادتها.



ولفت المصدر إلى أن موقف موسكو يكمن جوهره فى رفض توجيه القوات النووية الاستراتيجية بين بعضها البعض.