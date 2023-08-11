التشكيل الجديد لمجلس الغرفة التجارية بالإسكندرية.. بالأسماء

الإسكندرية -أحمد الزغبي

اعتمد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، قائمة تعيين 9 أعضاء للغرفة التجارية بمحافظة الاسكندرية ، وذلك استكمالا لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية، للدورة الجديدة 2023 / 2027 طبقا للقرار الوزاري رقم 272 لسنة 2023 بتعيين العدد المقرر من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية.

واعتمد وزير التجارة والصناعة، تعيين 9 أعضاء وهم: أشرف منير الجزائلي، وكرم كردي عبد الفتاح، وشريف ذكي سعيد عبد الفتاح، وأشرف خالد داود، والبديوي السيد محمد علي، و إسماعيل نبيل ياقوت ابو حمدة، و رانيا علي محمود مهران، و محمود احمد مرعي ،وأحمد نبيل زكريا الكاتب. ليصبح عدد أعضاء الغرفة التجارية في الإسكندرية ،بواقع 18عضوا 9 منتخبين و9 معينين .

كانت انتخابات الغرفة التجارية في الإسكندرية، قد أسفرت عن فوز قائمة" معاً لاستمرار العطاء" باكتساح في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية الأخيرة، وضمت القائمة الفائزة كلا من: أحمد الوكيل بحصوله على 956صوتاً، وعمرو مصيلحي 950صوتا، أحمد صقر 945 صوتا، محمد فتح الله 941 صوتا، ياسر المناويشي 938 صوتا، أحمد حسن 936 صوتا، عمر الغنيمي 936صوتا، محمد حفني 929صوتا، شريف بقطر 915صوتا.