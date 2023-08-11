اليوم السابع
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التخطيط: رفع الطاقة المتجددة لـ 42% عام 2035

الجمعة، 11 أغسطس 2023 06:00 ص
التخطيط: رفع الطاقة المتجددة لـ 42% عام 2035 وزارة التخطيط
كتبت أسماء أمين

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اكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان الحكومة والـمُبادرات الـمطروحة تستهدف رفع نسبة الطاقة الـمُتجدّدة إلى 22% من جُملة الطاقة الـمُستخدمة عام 22/2023 ثم إلى 25% عام 2024-2025، ولتقترب من مُستهدفات عام 2035  لتصل إلى "42%"، من خلال التوسّع في مشاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح لتوليد الكهرباء على غِرار محطة بِنبان بأسوان للطاقة الشمسية، ومشروع رأس غارب لتشغيل مزارع الرياح، بالإضافة إلى تشجيع الـمشروعات التي تقوم بتحويل الـمُخلّفات إلى طاقة، وبالنسبة لقطاع الزراعة تتضمّن الـمُبادرات الـمطروحة بالخطة، التوسّع في الزراعات العضوية، وترشيد استخدام الـمُبيدات الكيماوية والحشرية، وكذا التوسّع في الـمجازر الآلية لرفع كفاءة الوحدات البيطرية، وأيضًا، التوسع في زراعة الحاصلات الـمُقاومة للجفاف والرطوبة والـملوحة وقليلة الاستخدام للـمياه، مع التوجّه لتقنيّات الزراعة الحديثة واستنباط سُلالات أصناف جديدة مُبكرة النضج.
 
أهم مشروعات الطاقة المتجددة
مجمع بنبان للطاقة الشمسية بحجم استثمارات لبلغ 2 مليار دولار. وبإجمالي قدرة إنتاجية 1465 ميجاوات 
 
توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين "عتاقة" بإجمالي استثمارات 2.7 مليار دولار. وقدرة إنتاجية 2400 ميجاوات.
 
محطة جبل الزيت لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بتكلفة 12 مليار جنيه. وإجمالي قدرة إنتاجية 580 ميجاوات.
 
محطة طاقة الرياح بالسويس بعقد قيمته 4.3 مليار جنيه. وبإجمالي قدرة إنتاجية 250 ميجاوات

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