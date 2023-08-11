البحرين تعرب عن تعاطفها مع الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات فى هاواى

إيمان حنا

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تعاطف المملكة وتضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة جراء حرائق الغابات المدمرة التي وقعت بولاية هاواي، مما أدى لوفاة وإصابة عشرات المواطنين وتشريد مئات الأسر وتدمير الممتلكات، وفق وكالة الأنباء البحرينية.

وأعربت الوزارة عن صادق تعازيها وخالص مواساتها لأهالي وذوي الضحايا وللشعب الأمريكي الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد أعلن حالة الطوارئ فى هاواى، كما قرر بايدن الإفراج عن مساعدات فيدرالية بعد حرائق ضخمة.

وأعلن مسئولو مقاطعة ماوى أن الحرائق أسفرت عن مقتل 53 شخصا على الأقل حتى الآن، وتشتعل الحرائق فى اثنتين من جزر هاوى الرئيسية، ما أدى إلى محاصرة السكان المحليين وزائرى المناطق الساحلية، بعدما أعاقت الرياح القوية المرتبطة بإعصار دور جهود السلطات لاحتواء النيران.

وفى مقاطعة ماوى، فإن مدينة لاهاينا السيايحة قد قضت عليها النيران، بحسب ما أعلنت نائبة حاكم هواوى سيلفيا لوك. وأضافت أن طرق التعافى للمناطق المتضررة سيستغرق سنوات.

وكانت الحرائق قد فاجأت جزيرة ماوى، وتسببت فى احتراق السيارات فى الشوارع التي كانت مكتظة من قبل، وتصاعد الداخل خلف المبانى التاريخية، واشتدت النيران خلال فترة الليل، مما أجبر البالغين والأطفال إلى الغوص فى المحيط من أجل السلامة.