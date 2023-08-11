اليوم السابع
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البحرية المغربية تعترض قارب على متنه 67 مهاجرا شمال طرفاية

الجمعة، 11 أغسطس 2023 06:24 م
البحرية المغربية تعترض قارب على متنه 67 مهاجرا شمال طرفاية مهاجرين - أرشيفية
وكالات

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قالت وكالة الأنباء المغربية، إنه في إطار مهام تقديم المساعدة والإنقاذ البحري، اعترضت وحدة تابعة للبحرية الملكية أمس الخميس، على بعد حوالي 100 كلم شمال طرفاية، قاربا مطاطيا في وضعية صعبة، وعلى متنه 67 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم امرأة وثلاثة قاصرين.

وأوضح مصدر أنه فور نقلهم على متن الوحدة التابعة للبحرية الملكية، تلقى الأشخاص الذين تم إنقاذهم، وجميعهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، الإسعافات الأولية، قبل أن يتم نقلهم إلى ميناء العيون اليوم الجمعة، وتسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

 


البحرية المغربية

المغرب

طرفاية

مهاجرين



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