الاستماع لأقوال 5 أشخاص أصيبوا بحالة تسمم في أبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابين نتيجة تعرضهم للتسمم في أبو النمرس، وذكروا أنهم تناولوا وجبة كشري أدت إلى إصابتهم بحالة تسمم.

ويجري رجال المباحث تحريات لتحديد مصدر الحصول على الوجبة المتسببة في التسمم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مالك المحل، وتبين من خلال التقرير الطبي استقرار حالة المصابين الصحية.

وتعرض 5 أشخاص لحالة تسمم نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة بإحدى قرى مركز أبو النمرس، بمحافظة الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد إصابة عدد من الأشخاص بحالة تسمم، في أبو النمرس وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

بإجراء التحريات تبين أن 5 أشخاص من أسرة واحدة تناولوا وجبة طعام فاسدة أدت إلى إصابتهم بالتسمم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.