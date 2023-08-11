وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن أربعة مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة قرية "كفر قدوم" الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية بشمال غرب الضفة الغربية.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة السلمية، التي انطلقت تنديدا بالجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ما أدى كذلك لإصابة العشرات من المشاركين بالاختناق.



وأشارت إلى أن عددًا آخر من الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة "بيت دجن" الأسبوعية، شرق محافظة "نابلس" بشمال الضفة.



وأطلقت قوات الاحتلال المطاطي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة ثلاثة فلسطينيين بالاختناق.