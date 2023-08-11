الاتحاد الأوروبى ينشر بعثة لمراقبة الانتخابات العامة فى ليبيريا

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أعلن الاتحاد الأوروبى، اليوم /الجمعة/، نشر بعثة لمراقبة الانتخابات العامة، التى من المقرر أن تجريها ليبيريا فى 10 أكتوبر المقبل، وذلك استجابة لدعوة السلطات الليبيرية.

وذكرت دائرة العمل الخارجى التابعة للاتحاد الأوروبي- فى بيان، عبر موقعها الرسمي، اليوم- أن الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، قرر تعيين عضو البرلمان الأوروبى أندرياس شيدر، كمراقب رئيسى لهذه المهمة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى نشر سابقًا العديد من بعثات مراقبة الانتخابات فى ليبيريا فى أعوام 2018 و2012 و2007 و2002، بالإضافة إلى بعثة متابعة الانتخابات فى عام 2022.

وبدوره.. قال بوريل: "إن نشر بعثة مراقبة الانتخابات يؤكد التزامنا طويل الأمد بدعم الانتخابات التنافسية والشفافة والسلمية فى ليبيريا، وهى أقدم ديمقراطية فى إفريقيا.. وتحت قيادة كبير المراقبين أندرياس شييدر، ستقوم بعثة الاتحاد الأوروبى بتقييم مستقل قائم على الأدلة للعملية الانتخابية.. والاتحاد الأوروبى شريك وثيق لليبيريا، وهو ملتزم بمواصلة دعمه للحكم الديمقراطي".

من جانبه.. قال كبير المراقبين أندرياس شيدر: "يشرفنى أن أقود بعثة الاتحاد الأوروبى إلى ليبيريا.. وستكون الانتخابات المقبلة لحظة حاسمة أخرى فى توطيد الديمقراطية فى البلاد.. وأتطلع إلى الاجتماع والمشاركة مع ممثلى مؤسسات الدولة والسلطات التقليدية والأحزاب السياسية والمرشحين ومنظمات المجتمع المدني، لا سيما النساء وممثلى الشباب ووسائل الإعلام وغيرهم ممن يلعبون أدوارًا مهمة فى ضمان عملية انتخابية ذات مصداقية وسلمية وشفافة وشاملة".