الأمن العراقى يعلن ضبط مسئول ديوان الجند لعصابات "داعش" فى صلاح الدين

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أكدت المديرية العامة للاستخبارات العراقية، الإطاحة بما يسمى مسئول ما يسمى بديوان الجند لعصابات داعش الإرهابية فى محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية - فى بيان مساء اليوم /الجمعة/ - إن خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع نفذت عملية نوعية خاطفة أسفرت عن الإطاحة بمسؤول مفرزة ما يسمى ديوان الجند التابعة إلى عصابات داعش الإرهابية.



وأضافت أنه تم القبض عليه فى قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين بعد متابعة تحركاته وهروبه من محافظة نينوى.