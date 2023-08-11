الأمن العام يضبط 27 قطعة سلاح في سوهاج

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

شن قطاع الأمن العام باشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – سوهاج) بتوجيه حملات أمنية مكبرة .

وأسفرت جهودها عن ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية").

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قطع سلاح نارى .. عبارة عن (بندقية آلية –

بندقية خرطوش – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين " لعدد 4 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ عدد (807) حكم قضائى متنوع.

وتمكن قطاع الأمن العام في سوهاج بقيادة العميد أحمد علي مفتش الأمن بسوهاج من ضبط عدد (27) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (2 بندقية آلية –

2 بندقية خرطوش – 23 فرد محلى) بحوزة (16 متهم " لعدد 4 منهم معلومات جنائية").