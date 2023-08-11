الأمن العام يضبط عصابة تخصصت فى سرقة الدراجات البخارية بالمنوفية

كتب - محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية.. ارتكبوا 5 وقائع سرقة بالمنوفية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة بدر) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد (5) وقائع، وتم بإرشادهم ضبط كل المسروقات المستولى عليها (عدد 5 دراجات نارية). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.