اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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الأمم المتحدة تنفى علاقتها بالممرات الأوكرانية فى البحر الأسود

الجمعة، 11 أغسطس 2023 02:00 ص
الأمم المتحدة تنفى علاقتها بالممرات الأوكرانية فى البحر الأسود الأمم المتحدة - أرشيفية
وكالات

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نفى نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، وجود علاقة للمنظمة بالممرات المؤقتة التي أعلنت أوكرانيا عن فتحها في البحر الأسود

وقال حق خلال إحاطة إعلامية: إن وجود ممر آمن لعبور السفن التجارية كان واحدا من أهم مزايا مبادرة حبوب البحر الأسود، التي نأمل في أن تستأنف مجددا.

وأضاف: "لا علاقة لنا بإعلان البحرية الأوكرانية، مضيفا أن المنظمة الأممية تؤكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي.

وأعلنت بحرية قوات كييف، في وقت سابق، فتح ممرات مؤقتة لعبور السفن المدنية من وإلى الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، ولفتت إلى أن التهديدات العسكرية ومخاطر الألغام لا زالت قائمة بطول هذه الممرات.

وأكدت أن هذه الممرات ستستخدم لوصول السفن المدنية إلى موانئ تشورنومورسك وأوديسا ويوجني الأوكرانية.


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