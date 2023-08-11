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الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين: مزيد من تحسن الطقس خلال الأيام المقبلة

الجمعة، 11 أغسطس 2023 11:18 ص
الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين: مزيد من تحسن الطقس خلال الأيام المقبلة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وسط توقعات بمزيد من التحسن خلال الأيام القادمة .

 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، أن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبييعة في مثل هذا التوقيت من العام لتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الظل على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، ومتوقع مزيد من التحسن في الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة.

 

ويشهد اليوم الجمعة ، طقس حار  رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

 

و يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق ليلا مما يساعد على تلطيف الأجواء .

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الجمعة :  القاهرة العظمى 33  درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42  والصغرى  28 درجة   .

 

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

 

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.


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