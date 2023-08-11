الأحد.. "تعليم الأقصر" تحتفى بأوائل الثانوية العامة فى حفل بقاعة المؤتمرات

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صبرى خالد وكيل الوزارة، لتنظيم فعاليات الاحتفال السنوى لتكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، وذلك فى مقر قاعة المؤتمرات الكبرى بالأقصر لدعم الطلبة فى مسيرتهم بعد التفوق بالثانوية.

وقال الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إنه تم مؤخرًا الإعلان عن قائمة أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة، والذين بلغ عددهم 31 طالب وطالبة، ودرجاتهم من 400 درجة حتى 358.5 حسب الشعبتين العلمية والأدبية.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى أمس الأربعاء أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ 102 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2023/2024، وأكد وزير التعليم العالى على جاهزية معامل الحاسب الآلى المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

أكدت المديريات التعليمية، انتهاء إجراءات تحويلات الطلاب بين المدارس وبعضها قبل انطلاق العام الدراسى الجديد 30 سبتمبر المقبل، مشددة على أنه من المقرر أن تنتهى الإدارات التعليمية من البت فى كافة طلبات التحويل قبل انتهاء أغسطس الجارى، مضيفة أن هناك ضوابط لقبول تحويلات الطلاب بين المدارس وخاصة الرسمية للغات منها أن الكثافة الطلابية تسمح بذلك إضافة إلى سن الطفل المتقدم للتحويل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم 27 يناير 2024.