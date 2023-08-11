افتتاح 3 مساجد جديدة فى البحيرة بتكلفة 5.6 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف .

وأشاد بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.



وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم افتتاح 3 مساجد جديدة اليوم الجمعة بمراكز دمنهور - أبو حمص - حوش عيسى بتكلفة إجمالية 5 نلايين و600 ألف جنيه وهم:



- مسجد عزبة حمادة الشرقية - حفص - دمنهور على مساحة 150 م 2 بتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنيه.



- مسجد الحمد - دير أمس - أبو حمص على مساحة 335 م2 بتكلفة إجمالية مليون و 100 ألف جنيه.



- مسجد السلام - عزبة الناموس - حوش عيسى على مساحة 350 م2 بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه.



يذكر ان خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان "اسم الله الولي" مؤكدة أن الله عز وجل ولى الذين آمنوا، يتولاهم بعونه وتوفيقه وإحسانه وإكرامه ويتولى أمرهم كله، نصرهم وهدايتهم ومكافآتهم، فهو السميع دعاءهم المجيب لهم.



وأوضحت خطبة الجمعة أن ولاية الله تعالي تتسع لتشمل جميع خلقه رزقا وتدبيرا واحاطة علم، وانه ولا شك أن المؤمن الحق الذي يستشعر ولاية الله تعالي له،يرضي بقضائه سبحانه وقدره فيطمئن قلبه ويسكن فؤاده.

