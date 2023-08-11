استطلاع رأى: تراجع التأييد الشعبى لرئيس وزراء اليابان للشهر الثالث على التوالى

ا ش ا

أظهر استطلاع ياباني للرأي، أن معدل الموافقة على حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا انخفض 4.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق إلى 26.6% في أغسطس، بانخفاض للشهر الثالث على التوالي.

وذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية، الجمعة - أن معدل التأييد الشعبي للحكومة ظل تحت العتبة الرئيسية البالغة 30٪ والتي يقال إن مجلس الوزراء دونها يقع في "منطقة الخطر" وذلك لأول مرة منذ خمسة أشهر.

يُنظر لانخفاض معدل الموافقة إلى سلسلة المشكلات المتعلقة ببطاقات الهوية الشخصية الخاصة (ماي نمبر)، مثل المعلومات الشخصية التي تم ربطها عن طريق الخطأ ببطاقات أشخاص آخرين وإتاحتها للآخرين.

ومن بين المستجيبين المعارضين لمجلس الوزراء .. قال 28.8٪ إنهم ليس لديهم أمل في مجلس الوزراء، بينما قال 21.4٪ إن سياساتها سيئة، و 17.2٪ قالوا إنهم لا يثقون برئيس الوزراء.

وغطى الاستطلاع ألفي شخص تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر في جميع أنحاء البلاد و60.3٪ منهم أعطوا إجابات صحيحة.

