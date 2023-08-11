اليوم السابع
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الجمعة، 11 أغسطس 2023 01:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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استشهاد شاب فلسطينى وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال فى مخيم طولكرم

الجمعة، 11 أغسطس 2023 09:42 ص
استشهاد شاب فلسطينى وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال فى مخيم طولكرم قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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استشهد شاب فلسطينى وأصيب أربعة آخرون، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم.

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد الشاب محمود جهاد جراد "23 عاما"، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الصدر، بالإضافة إلى وصول أربع إصابات بالبطن، والخاصرة، والقدم، والكتف.

وذكرت وكالة "وفا"، أن الشاب جراد وصل إلى المستشفى بحالة صحية خطيرة جدا، قبل أن يعلن الأطباء ارتقائه متأثرا بإصابته، فيما أصيب أربعة شبان آخرين، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها في محيط المخيم وعلى جوانبه وأزقته، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

 

 


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